Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."
(İHA)
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