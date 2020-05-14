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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş'ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."

(İHA)


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