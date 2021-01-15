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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Burak Kapacak...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2021 21:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Kapacak için Bursaspor ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Burak Kapacak...

Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı başladı.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

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