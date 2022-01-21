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Fenerbahçe'den çılgın kâr! Hull City'nin transferi açıklaması an meselesi

21.01.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 2019 yazında 753 bin euroya renklerine bağladığı Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'e kiralıyor. Tarafların anlaşmaya vardıkları öğrenilirken İranlı golcünün 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak. İngiliz ekibi eğer bu opsiyonu kullanırsa, Allahyar'ı aldığı paranın yaklaşık 7 katına satarak müthiş bir kâr elde etmiş olacak.

Fenerbahçe'den çılgın kâr! Hull City'nin transferi açıklaması an meselesi
Allahyar Sayyadmanesh

Allahyar Sayyadmanesh

İRN İran
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zorya Luhansk
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından kadro yapılanması başladı. Kalabalık bir futbolcu grubuna sahip olan sarı-lacivertlilerde ilk plan bu kadro şişkinliğine son vermek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Allahyar Sayadmanesh, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e gönderiliyor.

HULL CITY'LE ANLAŞMA TAMAM!

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i almasından sonra transferde Türkiye pazarına yönelen İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Allahyar Sayadmanesh'i renklerine bağlamaya çok yakın. İngiliz ekibine, 5 milyon euroya futbolcuyu satma talebi kabul görmeyen sarı-lacivertliler kiralık formülünü devreye soktu.

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SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

İstiklal takımından Fenerbahçe'ye 753 bin euroya transfer olan Allahyar'ın Hull City'e kiralanması yönünde anlaşmalar tamam. İranlı golcü, 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibinin yolunu tutacak. Sarı-lacivertliler, Hull City'nin opsiyonu kullanması durumunda bu transferden yaklaşık 7 kat kar elde edecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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