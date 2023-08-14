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Fenerbahçe'den çok konuşulacak Merih Demiral hamlesi! Başkan Ali Koç İstanbul'a davet etti

14.08.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı son transfer hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe çok konuşulacak bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler Atalanta'dan ayrılması beklenen milli yıldız Merih Demiral ile iletişime geçerken, Başkan Ali Koç tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Merih Demiral'ın İtalya macerası son dönemde pek istediği gibi gitmiyor. Son olarak Juventus'tan Atalanta'ya 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Demiral'in takımdan gönderilmesi beklenirken, tecrübeli savunmacı 20 Mayıs'taki Verona maçının son 5 dakikasında süre aldıktan sonra bir daha ne hazırlık ne resmi hiçbir maçta oynamadığı ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"SENİ DÜŞÜNMÜYORUM"

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Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih'e kadroda düşünmediği bilgisini verdiği ve bu nedenle yeni kulüp aradığı da kaydedildi.

"ALİ KOÇ İSTANBUL'A DAVET ETTİ"

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A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi ve kurduğu kadroyu, hedeflerini aktardı. Merih'i İstanbul'a davet eden Ali Koç, transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

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Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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