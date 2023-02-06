SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım kampanyası

Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım kampanyası

06.02.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili birden etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi.

Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım kampanyası

Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz."

AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'de tek golü yoktu, yeni takımında şov yaptı!F.Bahçe'de tek golü yoktu, yeni takımında şov yaptı!
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor!Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor!
''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi
Anahtar Kelimeler:
deprem analizi fenerbahçe atan 10 ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!

''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...

''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.