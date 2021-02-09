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Fenerbahçe'den derbi sonrası Arda Turan hamlesi

09.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den derbi sonrası Arda Turan hamlesi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Her iki kulüp de maç sonrası polemik savaşına giderken, Fenerbahçe yönetiminin Arda Turan konusunu TFF'ye taşıyacağı kaydedildi.

Kadıköy'deki derbiye Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi kadar, tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin talebi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun izniyle Ülker Stadı'na 150 kadar sağlık çalışanı alınmıştı. Ancak bu sağlık çalışanlarının 90 dakika boyunca teknik direktör Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı takıma ettiği küfürler olay yarattı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Galatasaray cephesi yaşananlara çok büyük tepki gösterirken, valilik, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili şikayette bulundu. Sarı-Kırmızılılar gibi Fenerbahçe cephesinden de derbiyle ilgili küfür isyanı geldi. Maçın bitiminin ardından Galatasaray'ın soyunma odasında çekilen ve Peter Etebo tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği öne sürüldü.

FEDERASYONA GİDECEKLER

Sarı-Lacivertli taraftarlar bu görüntülere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimi de konuyu şimdi Futbol Federasyonu'na taşımaya hazırlanıyor.


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