Fenerbahçe'den Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme! Dünyaca ünlü isim transferi duyurdu

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için kadro planlaması başladı. Enner Valencia'nın takımdan ayrılacak olması nedeniyle forvet arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

2 YILLIK SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Edin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif edildiği öğrenildi. Dzeko'nun Inter ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Kulüpten ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun beklemek için süre istediği ifade edildi.

'EVET' DERSE FİNAL SONRASI İMZA

37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi halinde, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İstanbul'dan ayrılmadan Fenerbahçe'ye imza atabileceği yazıldı.



