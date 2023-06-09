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Fenerbahçe'den Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme! Dünyaca ünlü isim transferi duyurdu

09.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forvet transferi için kollar sıvandı. Dünyaca ünlü bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Inter ile sözleşmesi bitecek Dzeko'nun peşine düştü. Ünlü isim Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Fenerbahçe'den Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme! Dünyaca ünlü isim transferi duyurdu
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için kadro planlaması başladı. Enner Valencia'nın takımdan ayrılacak olması nedeniyle forvet arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

2 YILLIK SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

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Edin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif edildiği öğrenildi. Dzeko'nun Inter ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Kulüpten ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun beklemek için süre istediği ifade edildi.

'EVET' DERSE FİNAL SONRASI İMZA

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37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi halinde, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İstanbul'dan ayrılmadan Fenerbahçe'ye imza atabileceği yazıldı.


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