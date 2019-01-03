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Fenerbahçe'den Edin Visca bombası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Kanatları güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Visca'yı alabilmek için Başakşehir'le orta yolu bulmaya çalışıyor. Oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilirken, Başakşehir'in istekleri ise Fenerbahçe'yi oldukça zora sokuyor.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası

Fenerbahçe'de Edin Visca hesapları... Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle taraftarının yüzünü tekrar güldürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir formasıyla son yıllarda ligi kasıp kavuran Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Lider durumda olan ve şampiyonluk hayalleri olan Başakşehir ise kapıyı yüksek fiyattan açtı. Fenerbahçe cephesi ise erken pes etmedi.

YERİ HEMEN DOLDURULACAK

Başakşehir'in fiyatı yüksek tutmasının sebebi ise kadrosuna 3-4 genç oyuncu takviyesi yapabilmek. Yaşı ilerleyen oyuncuların yerlerini bu dönemde gençlerle doldurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler, Visca'dan gelecek paraya ihtiyaç duyuyor.

2020'ye kadar mukavelesi bulunan Visca'nın, Fenerbahçe'yle anlaştığı konuşuyor. Süper Lig'den başka kanat oyuncularıyla da görüşen Fenerbahçe, Visca'yı bitirirse diğer bölgelere de yoğunlaşacak.

17 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasını ligde 17 kez terleten Visca, 6 gol atma başarısı gösterirken 7 de asist yaptı. 2 Avrupa Ligi elemesi maçında skor ve asist üremezken, Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta 1 gol kaydetti. İlk kez 2010'da Başakşehir'de oynarken milli takım formasıyla tanışan Visca, 42 maçta 8 gol kaydetti. Dzeko ve Pjanic'le birlikte Bosna Hersek'in en tehlikeli isimlerinden biri olarak gösterilen Visca, milli takımında kaptanlığa da çok yakın. (GÜNEŞ)

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