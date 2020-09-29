Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Anlaşma...

Süper Lig'in transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.
Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği belirendi. 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, yeni sözleşme talebini de geri çevirdi.
Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.
Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı. Visca'nın son Karagümrük maçında oyundan çıktıktan sonraki üzgün görüntüsü dikkat çekmişti.
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