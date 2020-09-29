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Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Anlaşma...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, transfer döneminin son haftasında sağ kanat bölgesindeki eksikliği giderme amacında... Sarı lacivertliler bu doğrultuda Başakşehir'de Edin Visca için bir kez daha düşmeye bastı. 3'te 0'la sezona giren İstanbul ekibinin yıldız futbolcusunun ayrılık kararını kulübe ilettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Anlaşma...

Süper Lig'in transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği belirendi. 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, yeni sözleşme talebini de geri çevirdi.

BAŞAKŞEHİR KÖŞEYE SIKIŞTI

Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.

BU KEZ BİTİRMEYE KARARLI

Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı. Visca'nın son Karagümrük maçında oyundan çıktıktan sonraki üzgün görüntüsü dikkat çekmişti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gelirse süper olur çok beğeniyorum kişiliğini de oyununu da
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