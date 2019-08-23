Fenerbahçe'den Emine Bulut için anlamlı paylaşım

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan olay yerinde hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut için Fenerbahçe Kulübü'nden anlamlı bir paylaşım geldi.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan sarı lacivertliler, failin en ağır çekilde cezalandırılmasını istedi.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.
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