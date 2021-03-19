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Fenerbahçe'den Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında açıklama

19.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Fenerbahçe'den Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı:

"Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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DenizBank Fenerbahçe Futbol Kulübü Halkbank Yapı Kredi Ziraat Bankası
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gerek yok ki fenerasyon size limit aşımını serbest bıraktı el altından her türlü alavere dalavere çeviriyorsunuz zaten
bunun gibi sözleşmelerin , esnaf ve tüccarlarla da yapılması lazım. bizler bu ülkenin evladı değilmiyiz, neden ayrımcılık yapılıyor...
Kulupler yardım ypanlar esnafa niye yapmıyor bu resmen ayrımcılık ya ötesi yok

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