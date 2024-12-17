Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi tepkisi: 'Ahlaksız, çirkef, utanmaz'

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 4-3 mağlup ederken Fenerbahçe cephesinden, sert bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray için 'Ahlaksız, çirkef, utanmaz' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE UTANDI, SİZ UTANMADINIZ"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi. " ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİK!"

Belgü, "Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen muhteşem bir liderin ülkesinde, ahlakı yine ayaklar altına aldınız." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'ye sert bir yanıt verdi. Yurtsever, hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Ozan Bingöl Yurtsever'in açıklaması şu şekilde:

"Geçen sezon stadımızda görevli arkadaşımıza arkadan saldıran Hulusi Belgü denilen ahlaksız, bugün sosyal medya hesabından kulübümüzü ima ederek bir paylaşımda bulunmuştur. Spor ahlakından hatta insanı insan yapan temel özelliklerden yoksun bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

Ne yazıktır ki; kulübümüzün doğduğu yer olan lisemizi, aklındaki pisliklere alet etmeye çalışan bu şahıs halen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaktadır.

Bu hadsiz paylaşım hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir aksiyon almasını bekliyoruz. Hulusi Belgü ve onun gibilerinin, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, hastalıklı düşünceleri Türk Futbolundan temizlenmedikçe sahada rekabet ve adaleti sağlamamız mümkün değildir."