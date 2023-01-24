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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi! Kasımpaşa maçında sahada olabilir...

24.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer dönemi çok titiz geçiyor. Jorge Jesus'un eksik gördüğü mevkilere hemen takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların da istediği yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi! Kasımpaşa maçında sahada olabilir...

Fenerbahçe'den transfer döneminin ilk çalımı geldi. Galatasaray'ın da bir dönem listesinde olan Oosterwolde ile sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübüyle el sıkışan Fenerbahçeli yetkililer mutlu sona ulaştı.

6.5 MİLYON EURO

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Bonservis pazarlığına 10 milyon Euro'dan başlayan İtalyan kulübü Parma, kıran kırana geçen görüşmeler sonrası 6.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Avrupa'dan birçok talibi olan Oosterwolde ile de anlaşan Fenerbahçeli yetkililer büyük bir işe imza atmak üzere...

KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞMESİ...

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Fenerbahçe Yonetimi, Jayden Oosterwolde transferini hemen bitirerek Pazar günü oynayacakları Kasımpaşa maçına yetiştirmek istiyor. Jorge Jesus'un çok istediği oyuncuların başında gelen Oosterwolde transferi taraftarları da mutlu etmiş durumda. (Fanatik)


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