Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Lookman ile görüşmelere başladılar

Lookman için yarış kızıştı! Atalanta’dan ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızla Galatasaray ilgilenirken, İtalyan basını Fenerbahçe’nin de transfer yarışına dahil olduğunu yazdı. İşte tüm detaylar…

Emre Şen
Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında da sarı-kırmızılıların gündemine gelen Ademola Lookman’ın, devre arasında Galatasaray tarafından yeniden istendiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Football Italia’nın haberine göre, Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman için devreye girdi. Alfredo Pedullà imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya’da transfer döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta’ya resmi bir teklif sunduğu, ancak bu teklifin kulüp tarafından geri çevrildiği aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği vurgulandı.

GALATASARAY DA LOOKMAN'I İSTİYOR

Galatasaray cephesinde ise Lookman ilgisi sürüyor. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun vatandaşı Victor Osimhen ile aynı takımda oynamaktan memnuniyet duyacağı da vurgulandı.

fenerbahçe galatasaray Ademola Lookman
