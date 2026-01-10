Guendouzi'den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe’nin yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk gününü yoğun bir tempoyla geçirdi. Fransız orta saha, Can Bartu Tesisleri’nde takım arkadaşlarıyla tanışarak antrenmana çıktı ve çalışmanın tamamında yer aldı.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir görüşme yapan Guendouzi, hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu vurgulayarak bugün oynanacak kritik final maçında forma giymek istediğini iletti. Deneyimli futbolcu, büyük maçlara alışkın olduğunun altını çizerek hocasından ilk 11 için şans talep etti.

"BU MAÇA HAZIR BİR ŞEKİLDE GELDİM"

Yeni transfer, Galatasaray ile oynanacak final öncesi iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce F.Bahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Guendouzi'nin derbide oynamak için bu derece istekli olması taraftarı sevindirirken, yıldız ismin bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.