SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Guendouzi'den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe’nin pahalı transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk gününde tempoyu yükseltti. Can Bartu Tesisleri’nde eksiksiz antrenman yapan Fransız yıldız, Tedesco’ya fiziksel ve mental olarak hazır olduğunu söyledi. Final için ilk 11 talep eden Guendouzi, “Kazanacağımıza inanıyorum” mesajı verdi. İşte detaylar...

Guendouzi'den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk gününü yoğun bir tempoyla geçirdi. Fransız orta saha, Can Bartu Tesisleri’nde takım arkadaşlarıyla tanışarak antrenmana çıktı ve çalışmanın tamamında yer aldı.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Guendouzi den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu 1

Teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir görüşme yapan Guendouzi, hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu vurgulayarak bugün oynanacak kritik final maçında forma giymek istediğini iletti. Deneyimli futbolcu, büyük maçlara alışkın olduğunun altını çizerek hocasından ilk 11 için şans talep etti.

"BU MAÇA HAZIR BİR ŞEKİLDE GELDİM"

Guendouzi den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu 2

Yeni transfer, Galatasaray ile oynanacak final öncesi iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce F.Bahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Guendouzi den derbi talebi: Tedesco ile özel görüştü! Kimse bunu beklemiyordu 3

Guendouzi'nin derbide oynamak için bu derece istekli olması taraftarı sevindirirken, yıldız ismin bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neymar'dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler!Neymar'dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler!
Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe galatasaray Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.