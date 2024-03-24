SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2024 08:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferi için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Levent Mercan'ın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varıldı
Levent Mercan

Levent Mercan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den yeni sezon başlamadan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Birçok takımın listesinde olan Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varıldı.

2 MİLYON EURO ARTI BONUS

fatih-karagumruk-levent-mercan-depophotos-2016306

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacak olmasından dolayı sol bek mevkisine iyi bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'nin İstanbul temsilcisine 2 milyon euro + bonus şeklinde ödeme yapması bekleniyor.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

levent-mercan-fatih-karagumruk-2022-1657026166-88007

Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Levent Mercan'ın tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı ifade edildi. 23 yaşındaki sol bek bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 32 maça çıkmayı başardı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddiaSemih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia
17 yaşında futbol tarihine yön veriyor!17 yaşında futbol tarihine yön veriyor!
Futbolda tarihe geçen gece!Futbolda tarihe geçen gece!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray levent mercan yaşında sezon fenerbahçe yeni
En Çok Okunan Haberler
70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Futbolda tarihe geçen gece!

Futbolda tarihe geçen gece!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia

Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia

17 yaşında futbol tarihine yön veriyor!

17 yaşında futbol tarihine yön veriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.