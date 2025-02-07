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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olmuştu şimdi de Frankfurt'a gitti! Michy Batshuayi'den ayrılık sonra olay sözler: Onlara sorun!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 14:44
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Galatasaray kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve kısa süren maceranın ardından Sarı-Kırmızılılar'a veda eden Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan golcü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olmuştu şimdi de Frankfurt'a gitti! Michy Batshuayi'den ayrılık sonra olay sözler: Onlara sorun!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'den kadrosunak kattığı ve ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, ayrılık sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, "Bu transferde önemli bir rol oynayan Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum. Transfer sürecinde kulüp ve buradaki işleyiş hakkında konuştuk. Görünüşe göre, teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda detaylı bilgi vermiş çünkü başta bana dair bazı soru işaretleri varmış." dedi.

"ONLARA SORUN"

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Belçikalı yıldız, kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştirdin?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef bu kadar sık kulüp değiştirmemin nedenini bilmiyorum. Bunu teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif, profesyonel ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım."

"ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ"

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Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı heyecanla beklediğini dile getiren Batshuayi, "Frankfurt'ta olmaktan çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelmek zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsak, bu bizim için harika bir sezon olacak." şeklinde konuştu.

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