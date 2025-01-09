Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Galatasaray-Başakşehir maçında verdiği kararlarla yine gündeme oturan Ali Şansalan için Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi.

"ALİ ŞANSALAN RESİTALİ…"

Fenerbahçe, Galatasaray maçı biter bitmez yaptığı paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanıldı.

DÜDÜK RESMİ KULLANDI

Fenerbahçe ayrıca bu paylaşımda düdük resmi kullandı. Paylaşılan düdük resminde sarı-kırmızılı tonlamalar dikkatlerden kaçmadı.