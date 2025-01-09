SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 07:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın verdiği tartışmalı kararlar gündem olurken, sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Galatasaray-Başakşehir maçında verdiği kararlarla yine gündeme oturan Ali Şansalan için Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi.

"ALİ ŞANSALAN RESİTALİ…"

Screenshot_3

Fenerbahçe, Galatasaray maçı biter bitmez yaptığı paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanıldı.

DÜDÜK RESMİ KULLANDI

Screenshot_1

Fenerbahçe ayrıca bu paylaşımda düdük resmi kullandı. Paylaşılan düdük resminde sarı-kırmızılı tonlamalar dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Şansalan fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu: Yeni MYO modeli geliyor

YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu: Yeni MYO modeli geliyor

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Fatih Terim'in yanına dünya futbolunun efsane ismi getirildi!

Fatih Terim'in yanına dünya futbolunun efsane ismi getirildi!

Trabzon'da unutulmaz gece! Son düdük çalar çalmaz... Ortalık bir anda karıştı! "Tamamen provokatör!"

Trabzon'da unutulmaz gece! Son düdük çalar çalmaz... Ortalık bir anda karıştı! "Tamamen provokatör!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.