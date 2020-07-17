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Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'a transfer teklifi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki Ömer Bayram, zam beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'a transfer teklifi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
anca galatasarayin artiklarini alirsiniz siz ne kadar buyuk takimizki bizim artiklarimiza ihtiyac duymussunuz yazik
:) 4. yıldızı böyle alamazsınız.emre akbaba muslera donku felan da alın :)
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