Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'a transfer teklifi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.
G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.
Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.
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