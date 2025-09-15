SPOR

Fenerbahçe'den gece yarısı Ali Koç imzalı resmi açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sert sözler...

Süper Lig’de Kadıköy’de Trabzonspor ile karşılaşan ve maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de, "Şike hala devam ediyor!’’ paylaşımında bulunan Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e tepkiler dinmiyor. Sarı lacivertliler gece yarısı yaptığı açıklamada ‘‘Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir.’’ diyerek sert bir açıklama yaptı.

Süper Lig’de Trabzonspor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe Youssef En-Nesyri’nin attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti. Maçın bitiminin ardından hakem üzerinden yöneltilen eleştiriler, karşılıklı söylemlere geçti. En son sarı lacivertliler gece yarısı Başkan Ali Koç imzalı sert bir açıklama yayınladı. İşte o sözler…

‘‘BİZ 3 TEMMUZ’DA FETÖYÜ YENDİK! KIRINTILARI BİZE HAFİF GELİR...’’

Fenerbahçe den gece yarısı Ali Koç imzalı resmi açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç e sert sözler... 1

Kamuoyuna Duyuru

Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez.

Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

"ŞİKE HALA DEVAM EDİYOR!"

Fenerbahçe den gece yarısı Ali Koç imzalı resmi açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç e sert sözler... 2

Maçta yaşananlara tepki gösteren Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

TRABZON BELEDİYE BAŞKANINA SERT CEVAP VERDİ

Fenerbahçe den gece yarısı Ali Koç imzalı resmi açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç e sert sözler... 3

Ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den "Trabzon Belediye Başkanı abuk sabuk bir tweet atmış, Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır.’’ şeklinde cevap geldi.

