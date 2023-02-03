Fenerbahçe'den gece yarısı paylaşımı! ''Elimsi...''

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Ali Palabıyık hakkında konuştu. Baki, ”Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugün ki performansıyla” dedi.

FENERBAHÇE'DEN GECE YARISI PAYLAŞIMI



