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Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Jayden Oosterwolde resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli...

28.01.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Jayden Oosterwolde resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etti.

7.5 MİLYON EURO + BONUS

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Parma, Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwolde için yaptığı 7.5 milyon Euro + bonus + sonraki satıştan pay teklifini kabul etti. Sarı-lacivertli kulüp gece geç saatlerde bu transferi duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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"Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır.

Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

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Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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