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Fenerbahçe'den Giuliano sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı lacivertliler, daha önce de kadrosuna yer alan Brezilyalı on numara Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Giuliano sürprizi

Transfer döneminin şüphesiz en hareketli takımlarından bir tanesi olan Fenerbahçe, bir flaş transfere daha imza atmak üzere.

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Son olarak Enner Valencia’yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, eski oyuncusuyla anlaştı. Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmak üzere.

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Anlaşmanın son detaylarının konuşulduğu ve yakın zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Geçen sezon 32 maça çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti. 10 numara bölgesinde oynayan Brezilyalı, eğer transferi gerçekleşirse Mert Hakan Yandaş ile forma rekabetine gidecek. Aynı bölgede oynayan Miha Zajc’ın ise takımdan gönderilmesi gündemde.

(AJANSSPOR)

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