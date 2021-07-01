Fenerbahçe'den Igor Angelovski'ye teklif

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü 5 Temmuz’da başlayacak Topuk Yaylası kampına yetiştirmek yoğun mesai harcıyor.

Yeni hocasını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Fenerbahçe ’den an itibariyle Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren Igor Angelovski ismi ön plana çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı Lacivertli ekibin Makedon teknik adamla resmi görüşmelere başladığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ve Ralf Ragnick ile temasa geçmediğini vurgulayan Schira, Sarı Lacivertliler'in Angelovski'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtti.

Igor Angelovski’nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya, Hollanda ve Ukrayna’nın olduğu grupta puan alamamış ancak oynadığı cesaretli oyun ile takdir toplamıştı.



