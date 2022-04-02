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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen çocuğa cevap gibi paylaşım!

02.04.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı - lacivertliler, ilk yarı ve ikinci yarıda üstün bir oyun ortaya koymuş ve taraftarlarını sevince boğmuştu. Takımının 3. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci'nin ağları sarstığı pozisyon sonrası yaşadığı anlar ise karşılaşmaya damga vurmuştu. Milli futbolcu, maç sonunda yaptığı hareketle gündeme geldi.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen çocuğa cevap gibi paylaşım!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, ilk yarı ile ikinci yarıda attığı 2'şer golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılmış ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmüştü. Fenerbahçe'nin 3. golünü atan İrfan Can Kahveci'nin sevinç sırasında yaşadıkları ise gündeme oturmuştu.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Kayserispor maçında takımının 3. golünü kaydettikten sonra sayısını hamile olan eşine armağan etmek istedi. Kahveci, bu isteğini gerçekleştirmek için top toplayıcı çocuğun yanına gitti ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

İRFAN CAN'A TOPU VERMEDİ

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
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Top toplayıcı çocuk, kendisinden topu isteyen İrfan Can Kahveci'nin talebini reddedince milli futbolcu, gol sevincini başka bir şekilde yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

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Maç sonunda ise Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Tweet'teki fotoğrafta İrfan Can Kahveci'nin karnında bir top olduğu dikkat çekerken, 'çocuk' emojisi ve sarı - lacivert kalpler yer aldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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