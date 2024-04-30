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Fenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 15:35
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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal ve Dzeko açıklaması
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe kulübü, ortaya atılan İsmail Kartal-Dzeko krizi hakkında resmi açıklama yaparak konuşulanları yalanladı.

"Zorunlu Açıklama

Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

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İsmail Kartal dzeko fenerbahçe
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