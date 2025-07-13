Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Altyapısından yetişen Tarık Çetin ile anlaşıldı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de kaleci transferindeki belirsizlik son buluyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği üzerine yoluna yerli kaleci ile devam edecek olan sarı lacivertliler, rotasını eski kalecisi Tarık Çetin’e çevirdi. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi.

AVRUPA KUPALARINDA +1 HAKKI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yabancı kaleci transferi olmaz ise İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Anlaşıldığı iddia edilen Tarık Çetin ise altyapıdan yetişmesi sebebiyle Fenerbahçe’ye Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazandıracak.

YILLAR SONRA DÖNÜYOR

Son olarak Çaykur Rizespor'da top oynayan Tarık Çetin, 2019 yılında veda ettiği Fenerbahçe’ye tam 6 yılın ardından geri dönüyor.