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Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig'den hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu iddia ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin ilgisini resmen duyurmuş oldu.

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe, Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Geçtiğimiz aylarda evlenen ve Türkiye'ye geri dönmek isteyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşmıştı.

FENERBAHÇE VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı 1

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin ilgili olduğunu yazdı. Romano, "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede anlaşma sağlanamazsa farklı bir hedefe yönelecekler. Listede iki kanat oyuncusu daha var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı 2

Kerem Aktürkoğlu'nun hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş istediği öğrenildi. Benfica'nın 20 milyon Euro bonservis isteğini düşürmeye çalışan Fenerbahçe, pazarlıklarda anlaşma sağlarsa Kerem'e imzayı attıracak.

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