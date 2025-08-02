Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

Fenerbahçe, Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Geçtiğimiz aylarda evlenen ve Türkiye'ye geri dönmek isteyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşmıştı.

FENERBAHÇE VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin ilgili olduğunu yazdı. Romano, "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede anlaşma sağlanamazsa farklı bir hedefe yönelecekler. Listede iki kanat oyuncusu daha var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş istediği öğrenildi. Benfica'nın 20 milyon Euro bonservis isteğini düşürmeye çalışan Fenerbahçe, pazarlıklarda anlaşma sağlarsa Kerem'e imzayı attıracak.