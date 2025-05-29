Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne için tarihte görülmemiş teklif!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile sözleşmesi biten Kevin de Bruyne, takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından birçok takım yıldız oyuncu için adeta sıraya girmişti.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin, iki yıl için Kevin De Bruyne için 25 milyon Euro'luk kontrat sunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın tarihinde görülmemiş bir maaş teklifi sunulan Kevin De Bruyne'nin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Kevin De Bruyne'nin Napoli ile üç yıllığına anlaştığı ve üç yıl için 30 milyon Euro'luk sözleşmeyi kabul ettiği yazıldı. Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.