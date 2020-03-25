Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! "Bulgulara rastlandı"

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu konu ile ilgili henüz isim verilmezken açıklama resmi internet sitesinden yayınlandı.

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