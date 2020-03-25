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Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! "Bulgulara rastlandı"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe SK, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır." ifadelerini kullandı!

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! "Bulgulara rastlandı"

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu konu ile ilgili henüz isim verilmezken açıklama resmi internet sitesinden yayınlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

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