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Fenerbahçe’den ligde üst üste 4. galibiyet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.11.2024 09:07
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Trendyol Süper Lig’de Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe’den ligde üst üste 4. galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

OĞUZ AYDIN İLK GOLLERİNİ KAYSERİSPOR’A ATTI

Sarı-lacivertlilerde bugün ilk kez 11’de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Allan Saint-Maximin’in yokluğunda Mourinho’nun sol kanatta görev verdiği Oğuz, 15 ve 26. dakikalarda fileleri havalandırırken 88. dakikada Szymanski’nin golünün pasını verdi. 24 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu.

BU SEZON İLK KEZ 6 ATTI

Kayseri maçında rakip fileleri 6 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gole imza attı. Kanarya, bu sezon Rizespor’a 5, Sivasspor’a ise 4 gol kaydetti. Jose Mourinho’nun öğrencileri ligde 12 maçta gol sayısını 33’e çıkardı.

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fenerbahçe
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