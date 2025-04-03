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  4. Fenerbahçe'den maç sonunda beklenmedik hamle! Yönetim talimat verdi, oyuncular katılmadı

Fenerbahçe'den maç sonunda beklenmedik hamle! Yönetim talimat verdi, oyuncular katılmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2025 00:14
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı. Yaşanan mağlubiyet ardından Fenerbahçe cephesi basın toplantılarına katılmama kararı aldı.

Fenerbahçe'den maç sonunda beklenmedik hamle! Yönetim talimat verdi, oyuncular katılmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti. Fenerbahçe yönetimi aldığı karar sonrası basın toplantılarına katılmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'DEN PROTESTO

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Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu röportajlara katılmama kararı aldı. Hiçbir röportaja katılmayan sarı-lacivertliler direkt olarak evlerine gitti.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Jose Mourinho ise Okan Buruk'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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