Fenerbahçe'den maç sonunda beklenmedik hamle! Yönetim talimat verdi, oyuncular katılmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti. Fenerbahçe yönetimi aldığı karar sonrası basın toplantılarına katılmama kararı aldı.
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu röportajlara katılmama kararı aldı. Hiçbir röportaja katılmayan sarı-lacivertliler direkt olarak evlerine gitti.
Jose Mourinho ise Okan Buruk'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamadı.
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