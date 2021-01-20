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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.01.2021 17:19 | Son Güncelleme

Attila Szalai ve Mesut Özil transferlerini bitiren Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir...

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

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FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

5.5 MİLYON € SATIN ALMA OPSİYONU VAR!

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Neyse ki Onyekuru bir ruh taşıyor. Sizin gibi ruhsuz değil . Ama bir gerçek var içinizdeki bu Galatasaray kompleksi sizin sonunuz olacak.
sakın almayın bu vatan hainini gs maçlarında sakatım der oynamaz
Şah mat mı deniyor buna? Alsan para yok, sadece bunu alabilirsin, almasan koltuk sallanıyor, aha düştün aha düşecen. Güzel hamle.
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