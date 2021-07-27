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Fenerbahçe'den Pelkas teklifine ret!

27.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Bologna'dan Dimitrios Pelkas için 6 milyon euroluk teklif aldı.

Fenerbahçe'den Pelkas teklifine ret!

Son olarak Marko Arnautovic'i kadrosuna katan İtalya Serie A takımlarından Bologna, Dimitrios Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu.

Daha önce Pelkas için 4.5 milyon euroluk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna, Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkarttı.

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Bologna'dan gelen 6 milyon euroluk teklifi de geri çeviren Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın transferi için en az 10 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

Vitor Pereira'nın da kesinlikle takımda kalmasını istediği Pelkas için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekleyen Fenerbahçe, bu bedelin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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