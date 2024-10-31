Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler teklifi! Arda Güler sıcak bakıyor...

Real Madrid'de ilk 11'de başlayamayan Arda Güler mutsuz durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgi duyduğu milli oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi.
Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Real Madrid'in henüz karar vermediği ve olası kiralık hamlesinde Fenerbahçe'yi değerlendirebileceği aktarıldı.
Kariyerinin en önemli döneminde yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, takımdan ayrılıp düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.