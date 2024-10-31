Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler teklifi! Arda Güler sıcak bakıyor...

Real Madrid'de ilk 11'de başlayamayan Arda Güler mutsuz durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgi duyduğu milli oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi.

"YARIM SEZON KİRALAYALIM"

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Real Madrid'in henüz karar vermediği ve olası kiralık hamlesinde Fenerbahçe'yi değerlendirebileceği aktarıldı.

ARDA AYRILMAYA SICAK

Kariyerinin en önemli döneminde yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, takımdan ayrılıp düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.