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Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler teklifi! Arda Güler sıcak bakıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 11:33
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Fenerbahçe, Real Madrid'in kiralamaya karar vermesi halinde Arda Güler'e teklif yapmak için hazır. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler teklifi! Arda Güler sıcak bakıyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de ilk 11'de başlayamayan Arda Güler mutsuz durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgi duyduğu milli oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi.

"YARIM SEZON KİRALAYALIM"

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Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Real Madrid'in henüz karar vermediği ve olası kiralık hamlesinde Fenerbahçe'yi değerlendirebileceği aktarıldı.

ARDA AYRILMAYA SICAK

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Kariyerinin en önemli döneminde yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, takımdan ayrılıp düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid
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