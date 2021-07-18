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Fenerbahçe'den sağ bek atağı!

18.07.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek transferi yapması beklenen Fenerbahçe için Portekiz'den sıcak bir haber geldi. Vitor Pereira'nın, ülkesinden bir oyuncunun peşine düştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'den sağ bek atağı!

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, sarı-lacivertlilerin Guimaraes forması giyen 26 yaşındaki Malili sağ bek Falaye Sacko'nun peşinde olduğunu yazdı.

6 yıldır Guimaraes'te oynayan ve 3 yıldır takımının vazgeçilmezlerinden biri olan Sacko, transfer piyasasında birçok takımın da hedefinde bulunuyor.

BELÇİKA VE FRANSA

A Bola Fenerbahçe ile birlikte Belçika'dan Anderlecht, Brugge, Genk ve Fransa'dan Lorient'in 1,80'lik sağ bek için transfer yarışında olduğunu belirtti.

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BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Valentin Rosier ile anlaşmaya çalışan Beşiktaş'ta daha önce Falaye Sacko ismi de gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

FALAYE SACKO KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Macaristan ekiplerinden Üjpest'e transfer olarak Avrupa'ya ayak basan Sacko, 2016'da Guimaraes'e transfer oldu. Portekiz'de 100 maça çıkan Malili futbolcu, 11 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Mali Milli Takımı formasını da giyiyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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