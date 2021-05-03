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Fenerbahçe'den sezonun en hızlı başlangıcı!

03.05.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde konuk ettiği BB Erzurumspor maçında çok hızlı bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe'den sezonun en hızlı başlangıcı!

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’ine göre 1’i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Serdar Aziz ile Gökhan Gönül’ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Tisserand’a görev verdi. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor mücadelesine şu 11’le çıktı:

Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe 5. dakikada penaltı kazandı. Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi.

Sosa, Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra ligde golünü attı. Arjantinli oyuncu son olarak 21 Kasım 2020'deki Gençlerbirliği maçında gol atmıştı.

Fenerbahçe, 12. dakikada durumu 2-0 yaptı. İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Ataklarına devam eden Fenerbahçe, 14. dakikada farkı 3'e çıkardı. Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, ilk 14 dakikada BB Erzurumspor karşısında 3-0 öne geçerek ligde bu sezonki en hızlı başlangıcına da imza atmış oldu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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beşiktaşa özendi ama gerisi gelmedi :)

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