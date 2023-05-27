SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fenerbahçe'den sonra dikiş tutturamadı! Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den sonra dikiş tutturamadı! Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

27.05.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştırmasının ardından Brezilya'ya giden Vitor Pereira burada da beklentilerin altında kalınca bir süredir kulüp çalıştırmıyordu. Brezilya basınında Pereira'nın yeni sezonda Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin başına geçeceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den sonra dikiş tutturamadı! Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'yi ikinci kez çalıştırmasının ardından Brezilya'nın yolunu tutan ve önce Corinthians ardından Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira bu ekiplerle de beklentileri karşılayamaması üzerine yollarını ayırmıştı.

BAE YOLCUSU

GettyImages-1480155979

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan Vitor Pereira'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl takip oldu.

SEZONU 4. BİTİRDİLER

thumbs_b_c_435eaae0060a5494802d33db5470c74f

Haberde, BAE'de sezonu şampiyon Shabab Al Ahli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Al Wasl'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Juan Antonio Pizzi ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Vitor Pereira, 1 Ocak 2023'de göreve başladığı Flamengo'dan 10 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Real Madrid'in takip ettiği Enes Ünal, kötü haberi açıkladı!Real Madrid'in takip ettiği Enes Ünal, kötü haberi açıkladı!
Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!
Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."
Anahtar Kelimeler:
transfer Teknik Direktör Vitor Pereira son dakika Süper Lig fenerbahçe süper li

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ‘Piyasa gerçeğinden uzak…’

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ‘Piyasa gerçeğinden uzak…’

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Erden Timur yıldız isim için Londra'da... Kasa dolup taşacak!

Erden Timur yıldız isim için Londra'da... Kasa dolup taşacak!

F.Bahçe'nin yeni sezon forması internete sızdı!

F.Bahçe'nin yeni sezon forması internete sızdı!

Kılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Kılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.