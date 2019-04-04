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Fenerbahçe'den tarihi 4 Nisan protestosu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçından dönerken takım otobüsünü kurşun sıkan kişi ya da kişilerin bulunmamasına tarihi bir protesto ile tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den tarihi 4 Nisan protestosu

Fenerbahçe Kulübü'nden tarihi tepki! 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçı sonrasında İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Trabzon Havalimanı'na giden Fenerbahçe kafilesine Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirenlerin tam 5 yıldır bulunamamasını, sarı-lacivertli kulüp protesto etti.

Fenerbahçe Kulübü, olayla ilgili kişilerin henüz ortaya çıkmamış olmasını, televizyon kanalını, kulüp sitesini ve sosyal medya hesaplarını kısa süreliğine kapatarak protesto etti. FB TV, resmi site, twitter ve instagram hesaplarını kapatan Fenerbahçe Kulübü, Youtube sayfasında ise siyah bir görsel kullandı, ayrıca tüm video içerikleri ise kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulübün, 4 Nisan günü gerçekleştirdiği bu protestoya taraftarlar destek verdi. Sosyal medyadaki sayısız Fenerbahçe taraftarı, 4 Nisan ile ilgili paylaşım yaparak, faillerin bulunmasını istedi.

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Fenerbahçe Kulübü Çaykur Rizespor Trabzon Havalimanı Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
volkanı vuramadılar ya ona yanarım :))
tarihi ayıp bır futbol takımının otobusu kursunlanıyo tarihi bir ayıptır bu
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