Fenerbahçe'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.
Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 8 isme para cezası verdi ve ligin sonlarına yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.
Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.
Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.
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