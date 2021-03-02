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Fenerbahçe'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza

02.03.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Trabzonspor galibiyetinin ardından sarı lacivertli kulüp, sıkı yönetim kurallarına devam ediyor. Caner Erkin'i hafta sonuna dek antrenmanlara almama kararı alan Kanarya, 8 oyuncuya para cezası uyguladı.

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK

Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.

8 İSME PARA CEZASI

Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 8 isme para cezası verdi ve ligin sonlarına yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR

Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.

DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK

Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.


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Ceza Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gec. alınan bır karardır erol bu kadar ünlü topcu arasında kayboluyor

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