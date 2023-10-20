Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Miguel Crespo'nun yeri yıldız isimle dolacak...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 16'da 16 yaparak sezona kusursuz bir giriş yapmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla taraftarından tam not alan sarı - lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Sezon başında 6 numara takviyesi yapmayan ve Miguel Crespo ile yola devam eden Fenerbahçe'de çalışmaların devam ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Portekiz basınının haberine göre Benfica'da forma giyen Florentino Luis, Fenerbahçe'ye önerildi. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu iddia edildi.

KANARYA'YA SICAK BAKIYOR

Angola asıllı Portekizli futbolcunun da daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

EĞER CRESPO GİDERSE...

Öte yandan Takvim'de yer alan habere göre sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Crespo'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği ve bu boşluğun Florentino Luis ile doldurulacağı aktarıldı.

Bu sezon Benfica formasıyla 7 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 302 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı veremedi.





