SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Miguel Crespo'nun yeri yıldız isimle dolacak...

Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Miguel Crespo'nun yeri yıldız isimle dolacak...

20.10.2023 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, tüm resmi maçlarını kazanarak 16'da 16'lık bir seriye imza atmıştı. İyi gidişatı sürdürmek isteyen sarı - lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için de harekat başladı. Kanarya'nın sezon başında da kadrosuna katmak istediği iddia edilen Florentino Luis ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 16'da 16 yaparak sezona kusursuz bir giriş yapmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla taraftarından tam not alan sarı - lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Sezon başında 6 numara takviyesi yapmayan ve Miguel Crespo ile yola devam eden Fenerbahçe'de çalışmaların devam ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

DFmLYA2XoAIbryI

Portekiz basınının haberine göre Benfica'da forma giyen Florentino Luis, Fenerbahçe'ye önerildi. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu iddia edildi.

KANARYA'YA SICAK BAKIYOR

D-eMw0nXsAAxaQw

Angola asıllı Portekizli futbolcunun da daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

EĞER CRESPO GİDERSE...

FbAjC5WXwAASTGZ

Öte yandan Takvim'de yer alan habere göre sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Crespo'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği ve bu boşluğun Florentino Luis ile doldurulacağı aktarıldı.

Bu sezon Benfica formasıyla 7 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 302 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı veremedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Appiah ile Batshuayi, o ismi F.Bahçe'ye getirmiş!Appiah ile Batshuayi, o ismi F.Bahçe'ye getirmiş!
Galatasaray'ın rakibinde işler karıştı!Galatasaray'ın rakibinde işler karıştı!
Anthony Nwakaeme geri dönüyor!Anthony Nwakaeme geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Miguel Crespo benfica fenerbahçe florentino luis Süper Lig s lig transfer dönemi sezon devre arası transfer dönemi süper li portekizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.