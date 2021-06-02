Fenerbahçe'den transferde Fabio Borini atağı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Borini için devrede. İtalyan basını Türkiye'yi seven ve Türkiye'de kalmak istediğini yazan Borini ile sarı lacivertlilerin ilgilendiğini yazdı.

Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Borini hakkında önceki gün başkan Süleyman Hurma, A Spor'da konuk olduğu programda sözleşmek yenilemek istediğini belirtmişti.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin de Borini'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basınında TMW'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü transfer sezonunda Borini'yi kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

Fabio Borini bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün bir diğer tecrübeli oyuncusu Lucas Biglia ile anlaştığı iddia edilmişti. Bu transferin gerçekleşmesi iki kulüp arasındaki pazarlıklara bağlı.

(FUTBOL ARENA)



