Fenerbahçe'den tüm dünyayı sarsacak Jose Mourinho hamlesi!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Yönetim, 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için Jose Mourinho ile görüşmelere başladı.

BİZZAT KENDİSİ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile bu sezon sonunda oturup bizzat kendisinin görüşeceği öğrenildi.

MOURINHO DA KALMAK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İngiltere'den birçok talibi olan Mourinho'nun Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakması İngiliz medyasını da bir hayli şaşırttı.