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Fenerbahçe'den tüm dünyayı sarsacak Jose Mourinho hamlesi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 13:33
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'nun 2026'da bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Takımın başında gösterdiği performanstan çok memnun olan Ali Koç, Mourinho ile masaya oturup sözleşmesinin bitmesini beklemeden mukavele yenilemek istiyor.

Fenerbahçe'den tüm dünyayı sarsacak Jose Mourinho hamlesi!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Yönetim, 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için Jose Mourinho ile görüşmelere başladı.

BİZZAT KENDİSİ GÖRÜŞECEK

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile bu sezon sonunda oturup bizzat kendisinin görüşeceği öğrenildi.

MOURINHO DA KALMAK İSTİYOR

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Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İngiltere'den birçok talibi olan Mourinho'nun Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakması İngiliz medyasını da bir hayli şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kâinatta fb den daha iyisini bulamaz bu kdr para üstüne acun koç kendi de çirkef ölene kdr ayrilmayiniz
çirkef sizsiniz.
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