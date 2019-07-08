Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

Galatasaray’ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.
Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, "Türkiye’nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.
Vedat Muriç, transfer haberini böyle sundu;
“İyi ki“ ???????? #BizFenerbahçeyiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2019
???? https://t.co/XdXM2HZQKE pic.twitter.com/pJlLLTm8xf
1994 doğumlu Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.
Trabzon'dan bir transfer daha
Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı
Madagaskar çeyrek finalde
Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...
Hasan Şaş'tan Falcao, Aboubakar, Nainggolan ve Costa sözleri
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi ABD oldu
Numan Çürüksu Giresunspor’da
F.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştu
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım
Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Mehmet Topal'dan alkış alan hareket
''Leverkusen'de mutluyum''
Real Madrid'den Milan'a gitti
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Okuyucu Yorumları 11 yorum