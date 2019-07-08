SPOR

Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç, kendi transfer haberini kendi sundu.

Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

Galatasaray’ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, "Türkiye’nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.

Vedat Muriç, transfer haberini böyle sundu;

1994 doğumlu Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

vedat-2


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
''Camiayı mutlu edeceğim''''Camiayı mutlu edeceğim''
Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandıVedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe muriç

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Trabzonspor flaş ayrılık

Trabzonspor flaş ayrılık

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sıkıntı yok Şampiyon Cimbom Yazdıracağız ! 4-5 maç sonra patlar zaten :)
Hiç tasvip etmiyorum bu JonJon sevdalısı Muriqi’nin transferini. Yazık 3.5M € + 4 genç futbolcuyu bu mahLook için harcadınız.
iyiki vedat fb ye gitti çok mutlu oldum. şampiyonsun GS ????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı

Allahyar Sayyadmanesh: Camiayı mutlu edeceğime inanıyorum

''Camiayı mutlu edeceğim''

Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriç için alacağımız para 5 milyon Euro'yu bulur

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç transferi Arnavut basınında

Vedat Muriç transferi Arnavut basınında

Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim

''Konu para olsaydı F.Bahçe'ye gitmezdim''

Cenk Ergün'den Garry Rodrigues itirafı: Fenerbahçe'ye transferi çok yakın

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.