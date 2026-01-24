Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! Teklif bile yapıldı ama...

İspanyol basını Fenerbahçe'nin forvet transferi için kollarını sıvadığını ve bu süreçte eski golcüsü Vedat Muriqi için teklif bile yaptığını iddia etti. İspanyol ekibi Mallarca ise teklife bakınn ne cevap verdi...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

İspanyol medyasınından Mallorca Hora'ya göre; Fenerbahçe’nin Muriqi için resmi girişimde bulunduğunu ve kulüp temsilcilerinin İspanya’ya giderek Mallorca ile görüşeceğini yazdı. İspanyol takımı RCD Mallorca’nın eski golcüsünü kolay bırakmak istemediği ancak görüşmelerin başladığı belirtildi.

TEKLİF HAZIR! AMA...

Öte yandan Superdeporte ise Fenerbahçe'nin 12 ml € ve bonuslar önerisi sonrası Mallorca'da ikilem yaşanıyor.

Mallorca, ekonomisine büyük etki edecek bu satışa sıcak baksa da Muriqi'nin kümede kalma savaşında en büyük koz olması satışın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte Vedat Muriqi Mallorca için çok önemli bir oyuncu. Mallorca Sportif Direktörü "Vedat'ı satarsak önce bizi gönderirler bu kulüpten. Sonra Vedat gidince ligden düşeriz" diyor.

VEDAT MURIQI’DEN MALLORCA’DA GOL ŞOV

İspanya La Liga’da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Kosovalı golcü, ligde çıktığı 19 maçta 14 gol kaydederek takımının hücumdaki en önemli silahı oldu.

Ceza sahasındaki etkinliği, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle öne çıkan Muriqi, bu sezon asist üretemese de attığı gollerle Mallorca’ya kritik puanlar kazandırdı. Yaptığı 56 şutun 30’unda isabet sağlayan deneyimli forvet, form grafiğini yukarı çekmiş durumda.

Vedat Muriqi’nin yükselen performansı, hem İspanyol basınında hem de transfer gündeminde adının daha sık anılmasına neden oluyor.