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Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcular daha önce çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapmıştı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrısına destek vermek için yeni bir video daha paylaşıldı. Videoda sporcuların evde yaptığı antrenmanlardan görüntüler yer aldı.

Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü

Dünya futbolunun tamamına yakınını evine hapseden koronavirüs, Türk kulüplerini de etkiledi. Liglere ara verilen bu dönemde futbolcular, formlarını koruyabilmek için çalışmalarını kendilerine verilen programlarla, evlerinde bireysel çalışmalarla devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular ekranda karşısında kendilerini izleyen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını ciddiyetle sürdürüyor. Fenerbahçe, futbolcuların antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.


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Fenerbahçe koronavirüs

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