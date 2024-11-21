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Fenerbahçe'den yüzyılın transferi! Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı... Menajeriyle ilk temas kuruldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 08:16
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Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, zirveyi Galatasaray'ın 5 puan gerisinden takip ederken ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız kesmeden başladı. Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anderson Talisca'nın ardından gündeme gelen Cristiano Ronaldo, taraftarı oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yüzyılın transferi! Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı... Menajeriyle ilk temas kuruldu!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'in son günlerdeki gündemi Anderson Talisca olurken, çok konuşulacak bir isim daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu öne sürüldü.

MOURINHO TELEFONLA ARADI

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İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.

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