Fenerbahçe'den yüzyılın transferi! Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı... Menajeriyle ilk temas kuruldu!

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'in son günlerdeki gündemi Anderson Talisca olurken, çok konuşulacak bir isim daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu öne sürüldü.

MOURINHO TELEFONLA ARADI

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.