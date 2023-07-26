Fenerbahçe'den Zaha transferiyle ilgili açıklama! ''Galatasaray'ın söylediği rakamlar yanlış, elimizde belgeler var''

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, transferi resmen açıklamıştı. Fenerbahçe cephesinden Zaha ile ilgili yalanlama geldi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sözleşme: 3 yıl

İmza parası: 2.330.000 euro

Maaş: 4.350.000 euro

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha ile ilgili konuştu. Koç, "Zaha'da rakam 9 milyon Euro'ya kadar geldi ve sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu adım gibi size söyleyebilirim. Çünkü bizde belgeler var. Bizim teklifimizin %50'sine alıyorlarsa bir şey diyemem, büyük başarı! Ama böyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Nereye sıkıştırıyorlar, nasıl organize ediyorlar bunu bilemiyorum." dedi.

