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Fenerbahçe'den Zaha transferiyle ilgili açıklama! ''Galatasaray'ın söylediği rakamlar yanlış, elimizde belgeler var''

26.07.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiriyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de görüştüğü Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferini resmen açıkladı. Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, deneyimli futbolcunun maliyetini de duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe cephesinden yalanlama geldi.

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, transferi resmen açıklamıştı. Fenerbahçe cephesinden Zaha ile ilgili yalanlama geldi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

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Sözleşme: 3 yıl

İmza parası: 2.330.000 euro

Maaş: 4.350.000 euro

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

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Gazeteci Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha ile ilgili konuştu. Koç, "Zaha'da rakam 9 milyon Euro'ya kadar geldi ve sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu adım gibi size söyleyebilirim. Çünkü bizde belgeler var. Bizim teklifimizin %50'sine alıyorlarsa bir şey diyemem, büyük başarı! Ama böyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Nereye sıkıştırıyorlar, nasıl organize ediyorlar bunu bilemiyorum." dedi.

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