Fenerbahçe'den Zinedine Zidane bombası! İsmi sır gibi saklanan yıldız teknik adamla ön anlaşma bile sağlandı...

Fenerbahçe’de teknik direktörlük için gündeme yeni bir isim geldi. Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane ile görüşmelerde bulunan sarı lacivertliler ön anlaşma sağladı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra gündeme bir çok isim geldi. Gündeme gelen isimlerden Spaletti ve Postecoglou’nun olumsuz geri dönüşleri ibreyi dünyaca ünlü bir teknik adama yönlendirdi. Sabah gazetesinde çıkan habere göre Zinedine Zidane ile görüşmelerde bulunuyor.

ZIDANE BOMBASI!

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane ile masaya oturdu ve ön anlaşma sağladı. Haberde Başkan Ali Koç'un çok kaliteli bir takım kurduğu ve bu ekibi tartışmaya kapalı bir isme emanet etmek istediğinin altı çizildi. Bu gelişmeler sonrası Zidane ile görüşen Fenerbahçe yönetiminin, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

MAAŞ GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç teknik direktör için elini çabuk tutmak isterken, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane ile görüşmelerde bulunuyor. Dünyaca ünlü teknik adam ile maaş ve sözleşme detaylarını konuşulurken, bu konularda da bir pürüz çıkmaması halinde Zidane'ın Fenerbahçe'nin teknik direktör olacağı öne sürüldü.

3 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Dünyaca ünlü Fransız çalıştırıcı Real Madrid ile 2015/16, 16/17 ve 17/18 sezonlarında peş peşe 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak dünyada büyük ses getirdi.

