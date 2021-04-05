Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kanarya galibiyet için sahada

Denizlispor ise Fenerbahçe deplasmanında sarı-lacivertli ekibe şoku yaşatmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybettiği haftada Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, aradaki puan farkını kapatmak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor…

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadıköy Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Süper Lig’de yaptığı 30 müsabakada 5 beraberlik, 18 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan Fenerbahçe, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u yenmesi durumunda Galatasaray'ı geçerek, 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Denizlispor, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.