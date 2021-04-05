Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kanarya galibiyet için sahada

Denizlispor ise Fenerbahçe deplasmanında sarı-lacivertli ekibe şoku yaşatmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybettiği haftada Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, aradaki puan farkını kapatmak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor…
Kadıköy Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Abdulkadir Bitigen olacak.
Süper Lig’de yaptığı 30 müsabakada 5 beraberlik, 18 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan Fenerbahçe, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u yenmesi durumunda Galatasaray'ı geçerek, 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.
Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Denizlispor, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta
EMRE BELÖZOĞLU’NUN TEKNİK SORUMLU OLARAK İLK MAÇI
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, takımın başında ilk maçına çıkacak. Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun seneler formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği sarı-lacivertli ekipte futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Sezon başından beri Fenerbahçeli takımın sportif direktörlüğü yapan Emre Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının arkasından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.
FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Denizlispor maçında forma şansı bulamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Diego Perotti, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu, Denizlispor karşılaşmasından önce sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, Caner Erkin, Jose Ernesto Sosa, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Marcel Tisserand, sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma şansı bulamayacak.
KENDİ EVİNDE SON 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET
Bu sezon kendi evinde yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçını kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı son 4 lig maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Rizespor karşısında alan sarı-lacivertliler, galip gelmesi durumunda, sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.
Sarı-lacivertliler, kendi evinde oynadığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
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